Hospiz freut sich über Spende aus Duisburg

Das Hospiz will das Geld u.a. für neue Bewegungsmelder und spezielle Matratzen ausgeben. Zuletzt hatte es schon eine große Spende über 12.000 Euro ans Hospiz gegeben. Der Verein "Herz und Hände für Tschernobyl Gladbeck" hatte sich aufgelöst. In der Satzung war festgehalten, dass übrig gebliebenes Geld an die Einrichtung in Mülheim geht. Das Hospiz befindet sich in Trägerschaft der Stiftung Ev. Kranken- und Versorgungshaus und der Diakoniewerk Arbeit & Kultur gGmbH. Bis zu zwölf Menschen können hier auf ihrer letzten Reise begleitet werden. 95 Prozent der Kosten werden von den Krankenkassen getragen. Den Rest muss das Hospiz über Spenden abdecken.