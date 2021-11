Lions-Adventskalender ist wieder da

Für den Adventskalender haben sich zahlreiche Sponsoren gefunden, so dass sich hinter den 24 Türchen jede Menge Sachpreise, Einkaufs-, Wellness- oder Fitnessgutscheine befinden. Mit dabei auch ein "Personal Fotoshooting", ein Hotelwochenende in Hamburg und zwei Rundflüge. Wer sich einen Kalender holt, muss dessen Nummer mit den täglich gezogenen Gewinnnummern vergleichen. Das geht zum Beispiel auf lions-leinpfad.de oder mit einer Liste, die unter anderem in der Touristinfo aushängt. Die Kalender gibt es unter anderem in der Touristinfo, im Museumsshop, in der Buchhandlung Hilberath & Lange, bei "Bücherträume", in der Buchhandlung am Löhberg und bei vielen weiteren Sponsoren des Kalenders. Insgesamt gibt es 5.000 Stück.