Lieferprobleme bei hoch dosiertem Grippeimpfstoff

Für die Grippeimpfung sind in diesem Jahr zwei Impfstoffe auf dem Markt. Bei einem davon gibt es aktuell in Mülheim schon Lieferprobleme. Das bestätigt Dr. von Lackum, selbst Hausarzt und Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Mülheim.

© sebra - stock.adobe.com