Andrang bei Impfaktion im Forum

Schon am Vormittag gab es davor eine lange Schlange. Unter den Wartenden waren vor allem viele Zuwanderer und junge Männer, berichtet die WAZ. Weil der Andrang so groß war, musste das Impfteam im Laufe des Tages Nachschub aus dem Impfzentrum besorgen. Eigentlich waren 420 Impfstoffdosen eingeplant. Am Ende wurde das Mittel von Johnson&Johnson 519-mal gespritzt. Es ist bereits nach einer Dosis wirksam. Eine Zweitimpfung ist nicht nötig. Am Samstag (21.8.) läuft von 8 bis 18 Uhr eine weitere Sonderimpfaktion im Forum. Termine sind nicht nötig. Jeder, der sich gegen Corona impfen lassen möchte, kann einfach vorbeikommen.