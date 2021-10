Immunsystem aus dem Takt

Vor allem Kinder seien z.B. mit aggressiven RS-Viren kaum in Kontakt gekommen. Das Immunsystem müsse die Defizite jetzt aufholen. Die Erkältungssaison ist laut Klinik in diesem Jahr auch schon ungewöhnlich früh gestartet, nämlich im August. Auch Erwachsene sind derzeit verstärkt von Atemwegserkrankungen betroffen. Der Mülheimer Mediziner Stephan van Lackum geht davon aus, dass deshalb auch die Grippewelle in diesem Winter härter ausfallen könnte als sonst üblich.