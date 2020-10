Lichtblicke hilft 86 Kindern in Mülheim

Mit unserer Radio Mülheim-Spendenaktion Lichtblicke konnten wir in den letzten Monaten 86 Kindern und Jugendlichen aus Mülheim helfen, die unverschuldet in Not geraten waren. Insgesamt sind durch Lichtblicke 29.659 Euro an Spenden nach Mülheim geflossen. 16 verschiedene Projekte und Antragsteller konnten sich über das Geld freuen.