Licht aus für Klimaschutz und Frieden

Dafür erlöschen um 20.30 Uhr eine Stunde lang die Lichter an markanten Bauwerken. Dabei sind u.a. der Nordsternpark in Gelsenkirchen, der Gasometer in Oberhausen, das Tetraeder in Bottrop, das Bochumer Bergbau-Museum und die Landmarke Tiger & Turtle in Duisburg.