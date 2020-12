Letzter Gottesdienst der Jugendkirche

Die Jugendkirche TABGHA aus Oberhausen zieht nach Duisburg. Am Sonntag hat sie ihre letzte Messe in der Fichtestraße gefeiert. Nach 20 Jahren in Oberhausen will die Jugendkirche des Bistums Essen sich weiterentwickeln, besser erreichbar sein, aber auch Kosten reduzieren. Das soll in St. Joseph am Dellplatz in Duisburg möglich werden.

© Achim Pohl / Bistum Essen