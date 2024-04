Viele Freiwillige bei 72-Stunden-Aktion

Im ganzen Bistum haben sich vom 18. bis zum 21. April 89 Gruppen für Aktionen getroffen. Die Bandbreite reichte vom Seifenkistenrennen über Anlegen von ökologischen Hochbeeten bis zum Neupflanzen eines Waldes. Die Idee an der Aktion ist es, die Welt in 72 Stunden ein bisschen besser zu machen. Zum Abschluss gab es gestern für die Freiwilligen ein Fest in der Essener Innenstadt. Verantwortlich für die Aktion ist die Deutsche Katholische Jugend. Bundesweit haben sich rund 100.000 Jugendliche beteiligt. Es haben auch wieder viele nicht-kirchliche Gruppen mitgemacht, weil sie hinter der Idee stehen, heißt es.