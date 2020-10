Letzter Film im Flughafen-Autokino

Das Autokino "Motor Movie" war zu Beginn der Corona-Krise im April ins Leben gerufen worden, um in der Pandemie-Zeit eine kontaktlose Alternative zum Kinosaal zu schaffen. Rund 20.000 Besucher haben seitdem etwa 70 Filmvorführungen über die 18x8 Meter große LED-Leinwand gesehen. Das Autokino bildete auch den Startschuss, um das Flughafengelände auch in Zukunft als Event- und Veranstaltungsfläche zu etablieren. So hatte es in den letzten Wochen schon mehrfach auch exklusive Firmenveranstaltungen dort gegeben. Die letzte Autokino-Vorstellung heute (10.10.) startet um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.15 Uhr. Tickets gibt es für 5 Euro pro Person inklusive Freigetränk und ein Food-Package pro Auto unter hier