Filmhits auf 200 qm-Leinwand

An diesem Wochenende wird z.B. "Black Widow" gezeigt, am Donnerstag "The Suicide Squad". Auch "Jungle Cruise", "Fast & Furious 9" oder "Dune" stehen auf dem Programm. 180 Autos haben vor der Hochofenkulisse von Phoenix-West Platz. Die Leinwand ist 200 Quadratmeter groß. Der Ton wird per UKW in die Autoradios übertragen. Ein Ticket kostet 10 Euro und muss im Voraus online gekauft werden. Zurzeit ist der Besuch des Autokinos ohne Immunisierungs-Nachweis oder Test möglich.