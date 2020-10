WDL-Spende für Film und Kultur

Denn mit deren Unterstützung konnte das Projekt Autokino am Flughafen Essen/Mülheim realisiert werden. "Motor Movie" war zu Beginn der Corona-Krise im April ins Leben gerufen worden, um in der Pandemie-Zeit eine kontaktlose Alternative zum Kinosaal zu schaffen. Rund 20.000 Besucher haben etwa 70 Filmvorführungen über die 18x8 Meter große LED-Leinwand gesehen. Die letzte Vorstellung war heute vor zwei Wochen (am 10.10.).