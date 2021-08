Letzte VEK-Kita unter neuer Trägerschaft

Zuvor war die Kita in Trägerschaft der Vereinten Evangelischen Kirchengemeinde. Für die Stiftung ist es bereits die dritte Mülheimer Kita. Im Jahr 2015 übernahm sie die Kita Sonnenblume. Zwei Jahre Später die am Muhrenkamp. Mit dem heutigen Tag ist damit die letzte VEK-Kita an den neuen Träger übergegangen. Die Graf-Recke-Stiftung ist eine diakonische Einrichtung mit insgesamt zwölf Kitas und einem Pflegenest. Sie plant mit der VEK und der Mülheimer Wohnungsbau an der Parsevalstraße ein integratives Projekt - vom Kitakind bis zum jungen Erwachsenen. Baustart dafür soll im kommenden Monat sein.