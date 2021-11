Lese-Paten für Grundschulen gesucht

Die "Mentoren" machen das, was Schule und Eltern nicht mehr leisten können, heißt es. Sie sollen Kinder zum mitlesen und selbst lesen bewegen. Die Corona-Zeit hat die Lage für Verein und Kinder schwieriger gemacht. Die Lese-Paten sind häufig älter und trauen sich nicht mehr in die Schulen, aus Angst vor einer Infektion. Die Zahl der Kinder, die Probleme beim lesen haben sind außerdem größer geworden, beklagt der Verein. Der Bedarf an neuen Mentoren ist größer denn je, heißt es.