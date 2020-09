Leih-E-Roller auf dem Vormarsch

Der Trend zu Leih-E-Bikes und E-Rollern ist deutschlandweit zu beobachten, zeigen aktuelle Studien. Das umweltfreundliche, kontaktlose Fahren an der frischen Luft treffe den Nerv der Zeit, sagen die Verkehrsexperten. Bei uns in Mülheim wurden ursprünglich 20 Roller platziert, insgesamt sind in Mülheim, Essen und Oberhausen zur Zeit 300 orangefarbene Leih-Roller im Einsatz. Rund 12.000 Nutzer sind laut EVO aktuell registriert. Im kommenden Jahr soll die EVO-Flotte noch einmal vergrößert werden. Mehr Infos zu den E-Rollern der Energieversorgung gibt es unter www.evo-sharing.ruhr