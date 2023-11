LED-Umrüstung bei Stadt geht weiter

Die Stadtkasse werde so jedes Jahr um 22.500 Euro entlastet. Ein weiterer Vorteil für die Feuerwehr: Wenn Alarm ausgelöst wird, geht in den Hallen automatisch das Licht an, und zwar sofort - nicht wie bislang zeitverzögert. Die LED-Röhren seien außerdem nicht so störanfällig wie die alten Lampen. Die Stadt hat die Maßnahme gemeinsam mit der Westenergie AG umgesetzt, wie auch viele weitere in Mülheim. In diesem Jahr konnte so eine Energieeinsparung von rund 250.000 Kilowattstunden Strom erreicht werden, heißt es. Geplant sind aktuell weitere LED-Projekte sowie das Umrüsten von Heizkreispumpen und Speicherheizungssteuerungen in städtischen Gebäuden.