Leblose Frau in der Ruhr - MIT UPDATE

+++ UPDATE 9.3.: Laut Polizei handelt es sich bei dem Leichnam um die Vermisste 75-Jährige. Hinweise auf eine Straftat liegen demnach nicht vor. Die Suche wird eingestellt +++





Aus der Ruhr in Mülheim ist eine leblose Frau geborgen worden. Angler hatten am Nachmittag eine im Wasser treibende Person entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Kurz hinter dem Bootshaus eines Wassersportvereins am Kassenberg bestätigte sich die Lage, sagt die Feuerwehr.

© Feuerwehr Mülheim