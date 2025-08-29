Laufsport: RWW Ruhrauenlauf steht an

Von dort geht es über verschiedene Strecken durch die Saarner Ruhrauen bis zum MüGa-Gelände und zurück. Auf dem Programm stehen ein Bambini- und ein Schülerlauf, 5 Kilometer Joggen oder Walken sowie der eigentliche Lauf über 10 Kilometer. Die Anmeldefrist ist abgelaufen. Nachmeldungen sind aber bis eine Stunde vor Start möglich. Die Wettkampfbüros öffnen morgen um 12 Uhr.