Lange Warteschlangen vor Freibädern

Zum Beispiel mussten das Grugabad in Essen-Rüttenscheid und das Seaside Beach am Baldeneysee die Kassen schließen. Der Aquapark in Oberhausen lässt bis einschließlich morgen pauschal nach 10 Uhr keine Leute mehr rein. Stehen schon vor Öffnung der Kassen zu viele Besucher Schlange, informiert der Aquapark online, dass nichts mehr geht. Das Naturbad in Styrum ist schon seit Tagen ausgebucht. Dort müssen sich Badegäste vorab online anmelden. So machen es auch das Stenkhoffbad in Bottrop und das Freibad Wolfssee in Duisburg.