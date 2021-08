Fast 440 Voranmeldungen zum Blutspendetag

Wegen Corona kann der Blutspendetag jetzt schon zum zweiten Mal nicht im Foyer der Sparkasse am Berliner Platz stattfinden. Dort ist zu wenig Platz. Darum läuft er heute noch bis 18 Uhr in der Westenergie-Sporthalle (ehemals innogy, An den Sportstätten 6). Wer heute noch spenden möchte, hat den ganzen Tag die Chance auch noch kurz vorher online einen Termin auszumachen. Das hilft bei der Planung, heißt es vom DRK. So können Spender möglichst ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards drankommen. Aber auch spontan ohne Anmeldung vorbeikommen ist möglich. Wer das macht, muss sich aber darauf einstellen, dass er gegebenenfalls warten muss, bis ein Platz frei wird.

Nicht zu früh zum Termin kommen

Spender, die heute vorbeikommen, sollten auf jeden Fall vorher was gegessen haben und ihren Ausweis mitbringen. Das DRK bittet darum möglichst pünktlich zum Termin zu kommen und nicht schon 20 Minuten vorher. Vor der Spende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und der Blutfarbstoffwert überprüft. Die eigentliche Blutspende dauert dann nur fünf bis zehn Minuten. Danach bleiben die Spender noch zehn Minuten entspannt liegen. Sie bekommen zum Schluss als Stärkung vom DRK ein Lunchpaket zum Mitnehmen. Für die ganze Prozedur sollte man etwa eine Stunde einplanen, so das DRK weiter - ohne Termin länger.

Hier kann man sich zum Blutspendetag anmelden: https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Muelheimer_Tag_der_Blutspende.

Blutspenden dringend gebraucht

Wegen Corona gibt es schon länger weniger Spender. Durch die Sommerferien mit Urlaub und die Hochwasserkatastrophe hat sich die Lage weiter zugespitzt. In den betroffenen Gebieten können wegen der Zerstörungen aktuell keine Blutspende-Termine stattfinden. Blutspenden können alle gesunden Menschen ab 18 Jahren. Das geht auch direkt am Tag nach einer Corona-Impfung, sagt das DRK, so lange es keine Nebenwirkungen wie Fieber gibt. Nach einer Corona-Infektion sollten Betroffene vier Woche mit einer Blutspende warten.