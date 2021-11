Öffnungszeiten der Schwimmbäder

Wegen des Feiertags am Montag, den 1. November ändert das Friedrich-Wennmann-Bad in Heißen für den Tag seine Öffnungszeiten. Wer dort am Montag schwimmen gehen möchte, kann das zwischen 7 und 20 Uhr, heißt es vom Mülheimer SportService und der SWiMH gGmbH. Das Hallenbad Süd macht von 8 bis 15 Uhr auf.

© Stefan Arend/FUNKE Foto Services