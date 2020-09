Lange Staus wegen A40-Sperrung erwartet

Auf den Umleitungsstrecken sei deshalb in jedem Autobahnkreuz mit Rückstaus zu rechnen. Besonders natürlich im Bereich der A40 vor der Sperrung. Deutlich mehr Verkehr erwartet Straßen NRW auch auf den Zufahrtswegen zur A42. Bei uns in Mülheim könnte es zu Rückstaus auf der B223, der Oberhausener Straße kommen. Und auch die eh schon hoch belastete A3 im Bereich Duisburg dürfte heute voller sein. Grund für die A40-Sperrung ist der verheerende Brand eines Tanklasters bei Styrum am vergangenen Donnerstag. Eine Eisenbahnbrücke wurde dabei so beschädigt, dass sie abgerissen werden muss.

Ersatzkonzept der Bahn gilt diese Woche weiter

Die Deutsche Bahn weist aber darauf hin, dass ab heute die S-Bahn-Linie 9 von Abellio und der RE14 wieder normal fahren. Der RE42 dagegen endet nicht mehr in Essen Hbf, sondern wird über Altenessen und Oberhausen umgeleitet. Die A40 bleibt noch mindestens zwei Wochen gesperrt.