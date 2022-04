Land entschädigt Opfer im Apothekerskandal

Mit dem Geld soll ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden. Außerdem sollen entstandene Notlagen zumindest etwas abgemildert werden. Der Verwicklungen um die Alte Apotheke in Bottrop gilt als einer der größten Medizinskandale in Deutschland. Jahrelang wurden dort Krebsmedikamente falsch ausgewiesen oder zu niedrig dosiert verkauft. Der Apotheker wurde später zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Mutmaßlich soll es mehr als 4.600 Patienten durch das Panschen geschädigt worden sein. Zurzeit laufen neue Ermittlungen gegen den Apotheker. Im Zuge der Insolvenz soll er illegal Vermögen an seine Mutter übertragen haben.