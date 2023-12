Kurzfristige Unterstützung für 1.000 Mülheimer Familien

Bei uns in Mülheim betrifft das rund 1.000 Familien, heißt es. Der Rat muss noch auf seiner Sitzung am 14. Dezember sein Okay geben. Von den insgesamt rund 105.000 Euro können Eltern profitieren, deren Jahreseinkommen nach der gültigen Elternbeitragstabelle zum Stichtag 1. Dezember 2023 nicht über 48.000 Euro liegt und die nicht im Bezug von Sozialleistungen stehen. Die individuelle Entlastung sei abhängig von Einkommen, Betreuungsform sowie Buchungszeit. "Nun sind die Eltern gefordert, die Rückzahlungen auf eine sinnvolle Weise den Kindern zukommen zu lassen. Auch wenn die Beträge gering erscheinen, lässt sich damit etwas bewirken", heißt es vom Stadtelternrat.