Viele Themen für neuen Stadtelternrat

Der Stadtelternrat vertritt die Interessen der Eltern gegenüber dem Mülheimer Jugendamt und den Trägern der Kitas im Stadtgebiet. Viele wichtige Themen stehen an, heißt es. Dazu zählen die Betreuungsausfälle und - einschränkungen in den Einrichtungen, inklusive Betreuung oder der Übergang in die Schule. Gewählt wird am 19. Oktober. Alle Elternbeiräte der 91 Kitas im Stadtgebiet können ihre Stimme abgeben.





Die Details zur Wahl:

19. Oktober 2023, 18 Uhr

Historisches Rathaus, Raum B. 115

Am Rathaus 1

45468 Mülheim

E-Mail: stadtelternrat-muelheim@gmx.de