Künstliche Intelligenz zeigt Ostergeschichte

An Palmsonntag ist Jesus der Überlieferung nach auf einem Esel in Jerusalem eingezogen, wo Menschen Palmzweige und Kleidung auf den staubigen Boden legten. Das von der künstlichen Intelligenz erstelle Bild zeigt, wie dieser Tag heute aussehen könnte. Jesus trägt ein weißes Oberteil und Jeans und fährt auf einem Elektro-Roller in eine Stadt, in der er von Menschen umjubelt wird. Solche und ähnliche Bilder können wir nun bis zum Ende der Ostertage auf den Kanälen des Ruhrbistums sehen.

Das Ruhrbistum möchte mit dieser Aktion die Leidensgeschichte Jesu auf zeitgemäße Weise präsentieren. Kritisch sehen sie, dass die künstliche Intelligenz fast ausschließlich Bilder von einem weißen Jesus erstellt habe. Und das, obwohl diese Darstellung mittlerweile komplett überholt ist.

Genutzt hat das Ruhrbistum dafür die künstliche Intelligenz Midjourney. Die gibt es seit Ende 2022. Sie kann aus einfachen Texten Bilder kreieren, die fast wie Fotos aussehen.