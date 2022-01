Künstlerateliers im Schloß Styrum zu vergeben

Ab dem dritten Jahr wird die Miete auf Basis einer aktuellen Nebenkostenabrechnung entsprechend angepasst. Als Gegenleistung für das Angebot müssen sich die Künstler verpflichten, an mindestens einem Wochenende im Jahr das Atelier öffentlich zugänglich zu machen. Das Angebot richtet sich vor allem an bildende Künstler, die durch Leben oder Werk mit Mülheim an der Ruhr eng verbunden sind und ihre Tätigkeit hauptberuflich ausüben oder auf dem Weg dahin sind. Interessierte schicken ihre Bewerbung bis zum 10. Februar an das Kulturbüro des Kulturbetriebs Mülheim an der Ruhr, Bettina Erbe, Viktoriastraße 20-22, 45468 Mülheim oder per Mail an Bettina.Erbe@muelheim-ruhr.de. Die Bewerbung solle einen Lebenslauf sowie eine kurze Darstellung der künstlerischen Tätigkeit enthalten.