Drei Filme Open Air am Ringlokschuppen

Bei uns in Mülheim laufen in diesem Jahr wieder Filme im Rahmen des Ruhrsommers. Die Open-Air-Reihe beginnt am nächsten Mittwoch (23.8.) mit der Komödie „Mein Liebhaber, der Esel und ich“.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services (2019)