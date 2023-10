Küchenbrand und angebranntes Essen

Zunächst waren die Einsatzkräfte gegen 13:30 Uhr in die Marienstraße nach Styrum alarmiert worden. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatte angebranntes Essen für Rauch gesorgt. Am Nachmittag war die Feuerwehr dann zu einem Zimmerbrand im Hustadtweg in Dümpten gerufen worden. Dort war in einer Küche ein Elektrogerät in Flammen aufgegangen. Die betroffene Bewohnerin hatte selbst Löschversuche unternommen und sich hierbei eine leichte Rauchvergiftung zugezogen.