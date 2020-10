Kritischer Corona-Wert in Mülheim stark gestiegen

In Mülheim hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche fast verdoppelt. Heute meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 107,8 in unserer Stadt. Am Freitag hatte der Wert noch bei 60,4 gelegen.

