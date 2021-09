Krisenstab will Impfquote weiter erhöhen

Im Moment sind bei uns 379 Menschen mit Corona infiziert. 632 Mülheimer sitzen gerade auf Anweisung des Gesundheitsamts Zuhause in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 236 Menschen mit oder an Corona gestorben. 8.663 gelten mittlerweile wieder als gesund.

Mittlerweile haben 123.386 Mülheimer ihre erste Impfung gegen Corona bekommen. Das entspricht 72,3 Prozent. 110.691 (64,9 Prozent) hatten auch schon ihren Termin für die zweite Spritze. Der Krisenstab will die Impfquote bei uns weiter erhöhen. Darum ist das mobile Impfteam weiter unterwegs. Heute wird im Gemeindehaus in Styrum gegen Corona geimpft, am Samstag (11.9.) noch mal im Forum und am 16. September in der Ausländerbehörde an der Leineweberstraße. Hier gibt es alle Termine.

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie.