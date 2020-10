Krisenstab berät über Adventsmarkt

Währenddessen laufen nebenan in Oberhausen die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt am Centro. Er soll unter Corona-Bedingungen stattfinden und wird deutlich kleiner als normal. Allerdings bauen die Budenbetreiber ihre Hütten gerade auf eigenes Risiko auf. Die Stadt Oberhausen könnte die Veranstaltung wegen der steigenden Corona-Zahlen noch absagen. Aufgebaut werden muss aber jetzt, um rechtzeitig fertig zu werden, falls der Weihnachtsmarkt am Centro wie geplant am 14. November starten darf.

Weihnachtsmärkte in der Umgebung

Trotz der steigenden Zahlen hält auch Essen an einem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt fest. Duisburg hat den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt gestern gecancelt. Da das viele Nachbarstädte schon gemacht haben, besteht die Gefahr, dass deswegen noch mehr Menschen nach Duisburg kommen, heißt es als Begründung. Abgesagt ist auch der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus in Bottrop und der in Düsseldorf. Bochum klärt gerade noch, ob er stattfinden darf oder nicht.