Krisenratgeber neu aufgelegt

Darin gibt es auch Informationen über die Notruf- und Informationspunkte, die z.B. bei einem längeren Stromausfall im Stadtgebiet eingerichtet werden. Hier können wir Notrufe absetzen und Hilfe bekommen. Außerdem steht hier alles Wissenswerte zum Notfall-Informations-Radio von Radio Mülheim. Unser Programm kann auch bei einem Blackout z.B. über batteriebetriebene Radios empfangen werden. Der Flyer kann auch hier runtergeladen werden. Der Krisenratgeber sollte schon einmal verteilt werden. Es gab allerdings Probleme mit dem Dienstleister, der die Flyer verteilen sollte. In einem Großteil der Haushalte kam er nicht an. Die Stadt musste Druck und Verteilung noch einmal neu in Auftrag geben.