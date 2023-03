Flyer für Notruf-Punkte muss wohl neu gedruckt werden

Die Stadt befindet sich mit der Firma, die ursprünglich die Flyer verteilen sollte, im Rechtsstreit. Sie geht davon aus, dass maximal 20 Prozent der Flyer verteilt worden sind. Die Firma dagegen behauptet, dass alle regulär in die Briefkästen der Mülheimer Haushalte eingeworfen wurden. Das sagte uns der Chef der Mülheimer Feuerwehr, die federführend für den Ratgeber zuständig ist. Es gehe hier um einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Der Plan sei jetzt, die Flyer neu drucken zu lassen. Vorher müsse aber geklärt werden, wer die Kosten dafür übernimmt. Der Flyer bietet Rat für den Fall, dass längere Zeit bei uns in der Stadt der Strom ausfallen sollte. In so einem Fall geht Radio Mülheim in den Notbetrieb und meldet weiter alles, was wichtig ist. Außerdem werden in der ganzen Stadt sogenannte Notruf- und Informations-Punkte besetzt, an denen wir Mülheimer z.B. Notrufe absetzen können.

Hier gibt es den Flyer zum Download.