Krieg in der Ukraine: NRW-Familienminister Joachim Stamp über die Vorbereitung auf Flüchtlinge

Etwa 700.000 Menschen sind inzwischen schon auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine. Eine Welle der Solidarität rollt durch Europa. Die Flüchtlinge sollen unter den EU-Ländern aufgeteilt werden. Ein beispielloses Vorgehen, so NRW-Familienminister Joachim Stamp im Interview mit José Narciandi. Allein in NRW stehen Plätze für bis zu 10.000 Geflüchtete bereit. Man gehe aber davon aus, das man die nicht alle brauchen werde, so Stamp. Viele bleiben wohl erstmal in den direkten Nachbarländern wie Polen.

Wüst: "Geflüchtete sind bei uns willkommen"

In Düsseldorf sagte Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, dass Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet seien, bei uns willkommen seien: “Nordrhein-Westfalen ist selbstverständlich bereit zur Aufnahme von Menschen, die auf der Flucht sind. Wer vor Putin flieht, ist in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen.”

Mit den Städten und Gemeinden in NRW will man darüber reden, wie man ihnen dabei helfen kann, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Dabei geht es natürlich auch um Geld.

Minister rät: Geldspenden vor Sachspenden

Statt Sachspenden solle man lieber Geld spenden, rät Minister Stamp bei uns im Interview. Sachspenden würden häufig am eigentlichen Bedarf vorbei gehen. Besser seien Spenden an bekannte Hilfsorganisationen, die vor Ort helfen können. Eine Liste haben wir euch zusammengestellt.

Auf diese Spendenkonten könnt ihr beispielsweise einzahlen

Wir haben für euch einige Beispielkonten aufgelistet, bei denen das DZI eine Spendenempfehlung gegeben hat. Weitere findet ihr, wenn ihr auf diesen Link klickt.

Deutsches Rotes Kreuz e.V, IBAN DE63 3702 0500 0005 0233 07 Stichwort: Nothilfe Ukraine

IBAN DE63 3702 0500 0005 0233 07 Nothilfe Ukraine SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V, IBAN DE81 4306 0967 2222 2000 05 Stichwort: Ukraine: Nothilfe für Kinder und Familien

IBAN DE81 4306 0967 2222 2000 05 Ukraine: Nothilfe für Kinder und Familien Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V, DE 95 3706 0193 0000 0010 31 Stichwort: Kinder in der Ukraine - P 41 A 1

DE 95 3706 0193 0000 0010 31 Kinder in der Ukraine - P 41 A 1 Uno-Flüchtlingshilfe e.V., IBAN DE78 3705 0198 0020 0088 50 Stichwort: Ukraine-Nothilfe

Autoren: David Müller, Joachim Schultheis