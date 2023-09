Krähenbüschken mit meisten Schulanmeldungen

Damit kann an jedem Standort mindestens eine Eingangsklasse gebildet werden, heißt es. Eltern, die ihre Kinder noch nicht angemeldet haben, sollen das direkt nach den Herbstferien nachholen, sagt die Stadt. Wie genau die Klassen gebildet werden, soll ebenfalls nach den Ferien geklärt werden. Der Bildungsausschuss wird den Plan dann endgültig Ende November absegnen. Die meisten Anmeldungen gibt es an der Grundschule Krähenbüschken (118), an der Hölterschule (106) und an der Grundschule am Steigerweg (94).