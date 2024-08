Unterstützung für Denkmalpflege in Mülheim

Beide Denkmäler sind in das Förderprogramm aufgenommen, sagt die Stadt. Für Sanierungsarbeiten an der Stadthalle gibt es einen Zuschuss von 200.000 Euro, für die Backsteinfassade des Schulgebäudes 42.000 Euro. Landesweit unterstützt NRW in diesem Jahr knapp 160 einzelne Denkmalprojekte mit rund neun Millionen Euro.