Kostenloses Trinkwasser für Radler

Der Ruhrtalradweg soll bis zum nächsten Frühjahr rund 50 Leitungswasser-Stationen bekommen. Auch in Mülheim könnte eine aufgebaut werden. An den Stationen können Radfahrer kostenlos ihre Trinkflaschen auffüllen. Dafür sorgt die Ruhr Tourismus Gesellschaft zusammen mit dem Verein "a tip: tap" - was übersetzt so viel heißt wie "Ein Tipp: Leitungswasser".

© Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services