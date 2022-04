Kostenloses Trinkwasser für Radfahrer

Das sind mehr Trink-Orte, als zunächst angepeilt wurden. Auf Mülheimer Gebiet liegen insgesamt zwölf Stationen. Unter anderem befinden sie sich am Haus Ruhrnatur, an der Touristinfo, an der Feldmannstiftung und an der Moritzstraße. Das Ziel, Radfahrern alle 10 bis 15 Kilometer einen Trink-Ort anzubieten, ist erreicht, sagt die Ruhr-Tourismus.