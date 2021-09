Kostenloses Fahrtraining

Die Mülheimer Verkehrswacht will Unfälle mit E-Bikes vermeiden und veranstaltet deshalb ein kostenloses Sicherheitstraining. Das Training läuft jetzt am Samstag ( 18.9) an der Realschule Stadtmitte in der Oberstraße. Das Angebot richtet sich an alle ab 50 Jahren.

© Polizei Essen / Mülheim