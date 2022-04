Kostenlose Bücher zum Welttag des Buches

Bei uns ist das zum Beispiel die Buchhandlung "Bücherträume" in der Prinzeß-Luise-Straße 9 in Broich. Dieses Jahr bekommen rund 2.300 Schülerinnen und Schüler an Mülheimer Schulen die Geschichte "Ivan, Samo und der geheime Hexensee" von Bettina Obrecht. Diese wird mit einem Comic von Illustrator Timo Grubing ergänzt, damit auch Kinder, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, in die Aktion einbezogen werden. Die "Ich schenk dir eine Geschichte"- Reihe bringt jedes Jahr ein neues Buch raus und so soll circa einer Million Kindern in Deutschland Lesespaß vermitteln. Der Welttag des Buches findet in Deutschland seit 1996 statt. Er ist ein UNESCO-Aktionstag für die Kultur des Lesens, der Bücher und auch für die Rechte ihrer Autoren.