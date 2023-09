Kooperation mit Tagespflege zu Kindeswohlgefährung

In der Mülheimer Kindertagespflege haben die Pflegepersonen ab sofort verstärkt das Thema Kindeswohlgefährdung im Blick. Der Kommunale Soziale Dienst (KSD) hat in den vergangenen Monaten Kooperationen geschlossen. In der Stadthalle gab es außerdem einen Fachtag.

© Helena Grebe, Stadt Mülheim