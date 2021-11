Konkurrenz möchte ab Februar einspringen

Am Montag soll wohl das endgültige Aus besiegelt werden. Bis zuletzt hatte Abellio mit den Verkehrsverbünden in NRW u.a. über Finanzspritzen und verbesserte Konditionen verhandelt. Sollte das Aus am Montag besiegelt werden, sollen andere Betreiber ab Februar die zahlreichen Abellio-Routen übernehmen, darunter die Deutsche Bahn und National Express. Im Ruhrgebiet sind besonders viele Strecken betroffen. Ob und welche Einschränkungen es für Pendler geben wird ist noch offen.