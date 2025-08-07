Navigation

Klimaschutz: Beratungsstelle macht Sommerpause

Veröffentlicht: Donnerstag, 07.08.2025 07:00

Die Anlaufstelle #klima.an.der.ruhr bei der Stadt bleibt ab sofort für einige Zeit geschlossen. Urlaubsbedingt gibt es bis zum 1. September kein Angebot, teilt die Stadt mit.

Ab dem 2. September ist das Team dann wieder am Start und berät und informiert rund um die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Alle Angebote sind kostenfrei. #klima.an.der.ruhr ist ein zentraler Anlaufpunkt im Technischen Rathaus für alle, die sich für Klimaschutz und den Umgang mit den Folgen des Klimawandels interessieren, sagt die Stadt. Das Angebot ist im letzten September an den Start gegangen.

