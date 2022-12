Kirche sucht neue Seelsorger

Die Kirche biete eine fundierte Ausbildung für die Seelsorge in Kirchengemeinde, Krankenhaus, Alteneinrichtung und Hospiz sowie der Notfallseelsorge an. Die Ausbildung findet zunächst in fünf Wochenendmodulen statt, und zwar von Mai bis Oktober 2023. Themen sind laut Kirche Grundkenntnisse der Kommunikation, ethische Kompetenz und die eigene Spiritualität. Hinzu kommen begleitete Praxiseinsätze und Vertiefungen. Die Ausbildung ist kostenfrei. Die Kirche plant für das nächste Jahr einen ersten Infoabend, am 15. Februar von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Er soll stattfinden im Haus der Evangelischen Kirche in der Althofstraße. Vorab muss man sich anmelden:





Telefon: 0208 - 3003135

Mail: quindeau@kirche-muelheim.de