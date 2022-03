Kino-Ausverkauf für Ukraine

Preisschilder gibt es nicht. Jeder soll geben, was er mag, heißt es. Der Erlös soll an die Menschen in der Ukraine gehen. Die Betreiber versprechen, die Einnahmen auf die nächsten vollen 1.000 Euro aufzustocken. Um Abbau und Abtransport muss sich selbst gekümmert werden. Der Ausverkauf läuft heute (26.03.) von 12 bis 16 Uhr und morgen von 10 bis 14 Uhr.