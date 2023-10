Weitere Spenden für Ukraine-Hilfe benötigt

Gemeinsam mit ukrainischen Flüchtlingen wollen sie zum bereits fünften Mal Hilfsgüter packen, um diese dann ins Kriegsgebiet zu bringen. Dafür wird dringend noch Geld per Fundraising benötigt, aber auf betterplace.org sind aktuell gerade einmal vier Prozent der benötigten Summe von 3.000 Euro eingegangen (Stand 4.10., 8.40Uhr). Unterstützt werden hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine mit Lebensmitteln, Baby- und Hygieneartikeln und weiteren Artikeln des täglichen Bedarfs. Die gepackten Kartons werden nach Bochum zur Gesellschaft Bochum-Donezk gebracht und von dort per LKW in die Ukraine gefahren. Alle vier bisherigen Paketlieferungen seien erfolgreich in der Ukraine angekommen, heißt es vom Lions Club Mülheim/Ruhr-Hellweg. Den Link zur Spendenaktion gibt es hier.