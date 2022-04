Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge verbessert

Beides gilt als Voraussetzung, um Sozialleistungen beziehen zu können. Die Außenstelle ist immer montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Sie ist auch per Mail unter abh.ukraine@muelheim-ruhr.de erreichbar. Wer bereits eine private Unterkunft gefunden hat, sollte zusätzlich zu seinen Ausweisdokumenten eine Wohnungsgeberbescheinigung sowie eine Aufenthaltsanzeige mitbringen, heißt es von der Stadt. Die Dokumente können hier heruntergeladen werden. Der nächste Schritt für Geflüchtete, die Sozialhilfe in Form von einer Unterbringung, medizinische Versorgung oder andere wirtschaftliche Hilfen benötigen, ist der Kontakt zum Sozialamt in der Ruhrstraße 1, per Mail: Sozialamt.Ukraine@muelheim-ruhr.de. Wer eine Unterkunft sucht, kann sich über die Emailadresse Wohnungsfachstelle@muelheim-ruhr.de melden. Zudem hilft neu in Mülheim ankommenden Flüchtenden das Deutsche Rote Kreuz an der Mintarder Straße in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten können Geflüchtete sich an die Feuerwehr Mülheim oder an die Polizei Mülheim, Telefon: 0201 / 8290 wenden.