Kinderfilmtage mit vielen Vorstellungen in Mülheim

Dabei sind u.a. der Räuber Hotzenplotz, Lucy ist jetzt Gängster oder Die drei ???. Der Schwerpunkt liegt am Vormittag mit dem Angebot für die Mülheimer Schulen. Der Eintrittspreis für Schulklassen liegt bei 2,50 Euro pro Kind und jede weitere Begleitperson. Die Mülheimer Vorstellungen laufen im Rio Kino. Die Preise für den besten Film und die beste schauspielerische Leistung eines Kindes werden am 24. September in der Essener Lichtburg verliehen. In Essen fand auch die erste Runde der Filmtage statt, damals noch unter anderem Namen. Später kamen die Städte Oberhausen und Mülheim dazu.