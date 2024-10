Kidical Mass läuft Sonntag bei uns in Mülheim

Die Tour ist auch für kleinere Kinder geeignet, ist als Demo angemeldet und wird von der Polizei abgesichert, sagt der ADFC. Mit der Demo möchten die Teilnehmer sich vor allem dafür einsetzen, dass Kinder gefahrloser mit dem Rad zur Schule oder auch mit den Eltern zur Kita kommen. "Wir wollen für eine gesunde und klimafreundliche Anfahrt zur Schule werben", heißt es. Schüler müssten selbständig und sicher zur Schule kommen und ihre Ziele in der Freizeit erreichen können, ohne dass sie ständig in Gefahr seien, über den Haufen gefahren zu werden. Bundesweit finden seit Jahren regelmäßig solche Demos statt. Auch bei uns in Mülheim sind in den vergangenen Jahren hunderte Teilnehmer mitgefahren. Start ist am Kurt-Schumacher-Platz am Forum. Gegen 13 Uhr soll die Tour an den Spielwiesen der MüGa enden.